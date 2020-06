Esporte Ex-mulher acusa atacante Dudu, do Palmeiras, de agressão; jogador nega Em 2013, jogador, então no Dínamo de Kiev, foi preso em flagrante em Goiânia por agredir a mulher e a sogra. Na ocasião, pagou fiança e foi liberado

O atacante Dudu, do Palmeiras, foi acusado pela ex-mulher de violência doméstica e lesão corporal. Um boletim de ocorrência foi registrado na 4ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) da Polícia Civil de São Paulo nesta terça-feira (23). O jogador, de 28 anos, nega as agressões e se apresentou no mesmo dia à delegacia para prestar esclarecimentos. A informação foi confirmada p...