Ex-meia do Vila Nova é condenado a pagar quase R$ 40 mil à Justiça

Com passagem pelo Vila Nova em 2016, o meia Fernando Neto foi derrotado na Justiça do Trabalho em ação trabalhista contra o clube goiano. No processo, o jogador, que hoje defende o Vitória, cobrava R$ 314.631,58 do Tigre, mas teve pedido indeferido e terá de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 37.755,78. O jogador já recorreu da sentença...