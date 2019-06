Esporte Ex-líderes do ranking da WTA, Pliskova e Kerber avançam à final em Eastbourne Sem precisar entrar em quadra, Kerber avançou à decisão graças à desistência da tunisiana Ons Jabeur por conta de uma lesão no tornozelo. Pliskova venceu a holandesa Kiki Bertens

A decisão do Torneio de Eastbourne, disputado em quadras de grama na Inglaterra e que serve de preparação para Wimbledon - terceiro Grand Slam da temporada com início previsto para esta segunda-feira (1º de julho) -, terá duas ex-líderes do ranking da WTA em ação. Cabeça de chave número 2 e terceira do mundo, a checa Karolina Pliskova desafiará a alemã Angelique Kerber, q...