Esporte Ex-jogadores opinam sobre como Goiás deve enfrentar o Flamengo Ao POPULAR, ídolos esmeraldinos apontam estratégias para que o time goiano supere o líder da Série A

O POPULAR conversou com ex-jogadores para saber quais dicas eles dariam para o alviverde jogar diante do Flamengo que lidera a Série A e está na final da Copa Libertadores. Wilson Goiano, lateral direito do Goiás nos anos 1980 e 1990. “Mesmo em casa, o Goiás é o azarão. O “bicho papão” da competição é o Flamengo, então o segredo é jogar também. Esquecer q...