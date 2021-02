Esporte Ex-jogadores do clube confiam em permanência do Goiás na elite Time esmeraldino pode deixar a zona de rebaixamento neste final de semana, se vencer o RB Bragantino, contar com derrota do Bahia e tropeço do Vasco

O Goiás chega à penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro com possibilidade de escapar do rebaixamento, mesmo após passar grande parte da competição com o rótulo de “virtual rebaixado”. Ex-jogadores do clube esmeraldino estão confiantes na permanência da equipe na elite nacional, sobretudo por causa do futebol apresentado nesta reta final da competição.Ap...