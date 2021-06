Esporte Ex-jogadora assume comando técnico e investe na formação Christiane Guimarães, escolhida para o cargo de treinador, atuou pelo Aliança por cerca de 15 anos e tem licenças da CBF

Antes de fechar a parceria com o Goiás, no início do ano passado, Luiz Cezar era o treinador do Aliança. Mas alimentava a ideia de ter alguém para substituí-lo na função - um pouco antes, em 2017, Rubens Fantato chegou a dirigir o time. Foi então que Luiz Cezar e a mulher e gestora, Patrícia Menezes, decidiram convidar alguém de muita identidade com o projeto - a ex-...