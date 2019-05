Esporte Ex-jogador do Atlético Goianiense é preso por tentativa de feminicídio Bianca Ariana Rocha Oliveira teve os ossos fraturados por socos e chutes deferidos por Alexandre de Oliveira Macedo Junior, conhecido como Alexandre Talento; a vítima precisou passar por cirurgia reparadora no rosto

O ex-jogador do Atlético Goianiense e das divisões de base do Botafogo, Alexandre de Oliveira Macedo Junior, conhecido como Alexandre Talento, de 22 anos, foi preso na última sexta-feira (03), suspeito de agredir a ex-namorada Bianca Ariana Rocha Oliveira, de 29 anos, com socos e chutes. Ela precisou passar por uma cirurgia reparadora que durou três horas depois de s...