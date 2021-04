Esporte Ex-jogador do Atlético-GO se destaca em maratona do Corinthians no Paulista Além do polivalente João Victor, que passou pelo Dragão na temporada 2020, o meia Luan tem sido outro destaque do time alvinegro

O Corinthians colocou fim a uma semana negativa para poder pensar com mais tranquilidade na Copa Sul-Americana. O time alvinegro venceu o Ituano na noite de domingo (18) e deixou para trás a derrota para a Ferroviária e o empate com o São Bento. Além do triunfo, o torcedor viu Vagner Mancini ganhar novas opções no elenco, como João Victor, Raul e Luan. A ideia do téc...