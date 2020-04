Esporte Ex-goleiro Márcio negocia para ser diretor do Goiânia Conversa com presidente Alexandre Godói será neste fim de semana. Clube tem interesse em dois ex-jogadores do Vila Nova, Crystian e Dimba

Titular do Goiânia na campanha do acesso à 1ª Divisão do Estadual (2018) e que chegou à semifinal do Goianão no ano seguinte (2019), o ex-goleiro Márcio está próximo de assumir um cargo no Galo. Convidado pelo presidente do clube, Alexandre Godoi, para ser diretor de futebol, Márcio deve se reunir neste fim de semana com o dirigente para definir a situação. "Tivemos uma pr...