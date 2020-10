Esporte Ex-Goiás, Túlio Lustosa é contratado como gestor de futebol do Botafogo Dirigente foi demitido do alviverde em 20 de agosto junto com o técnico Ney Franco

Demitido do Goiás em 20 de agosto junto com o técnico Ney Franco, o ex-jogador Túlio Lustosa vai assumir a função de gerente de futebol em outro clube pelo qual atuou quando atleta, o Botafogo. O profissional foi anunciado nesta quinta-feira (1º) pelo clube carioca, que demitiu o técnico Paulo Autuori. Túlio estava no Goiás há cerca de anos e meio e teve o trabal...