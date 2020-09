Esporte Ex-Goiás, Ney Franco assume comando do Cruzeiro Treinador chega à Toca da Raposa II com contrato até o fim da próxima temporada, previsto para dezembro de 2021. Ele vai estrear no clube pela 9ª rodada da Série B

Ney Franco é o novo treinador do Cruzeiro. A diretoria chegou a um acordo com o técnico, que é esperado em Belo Horizonte nesta quarta-feira (9). Ele chega à cidade para assinar contrato e ajustar os últimos detalhes do negócio. O departamento de futebol já havia feito contato com o comandante na tarde desta terça (8) com o intuito de saber o seu desejo de assumi...