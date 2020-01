Esporte Ex-Goiás, Geovane acerta com o CSA Volante, de 30 anos, retorna ao futebol alagoano após jogar por Aparecidense, Vila Nova e Goiás

Geovane, de 30 anos, tinha ainda um ano de contrato com o Goiás, mas negociou a rescisão com o clube e, na noite desta terça-feira (7 de janeiro), foi anunciado como reforço do CSA/AL. O volante retorna, assim, ao futebol alagoano, em que teve passagem pela ASA, em 2012. Depois desse período, disputou boas temporadas no futebol goiano, chegando ao vice do Estadual 2...