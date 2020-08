Esporte Ex-Goiás e Vila, atacante acerta com Goiânia para a Série D Clube alvinegro tenta ter força ofensiva com mais opções no elenco para o ataque

Rafael Barbosa, atacante de 22 anos, foi contratado pelo Goiânia no fim de semana. O jogador teve passagem apagada pelo Vila Nova no Goianão e, por isso, não houve interesse vilanovense na renovação do vínculo do atleta. Além disso, ele passou pela base do Goiás e, ano passado, atuou em dois jogos pelo Jaraguá na Divisão de Acesso do Estadual. Natural de Porto Nacion...