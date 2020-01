Esporte Ex-Fluminense quer mostrar que merece oportunidade no Atlético-GO Caio Vinícius, de 20 anos, foi apresentado nesta segunda-feira (20), no Dragão. Volante que teve pouco espaço no clube carioca diz que disputará vaga de titular

O volante Caio Vinícius, de 20 anos, foi apresentado, nesta segunda-feira (20), no Atlético. O mais jovem jogador do elenco do Dragão quer abraçar a oportunidade dada pelo presidente Adson Batista. “É uma oportunidade única. O presidente acreditou no meu trabalho, mesmo com minha pouca idade, viu meu potencial. Eu vou trabalhar para mostrar que mereço esta oportu...