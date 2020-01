Esporte Ex-CSA, goleiro aposta em experiência para ser titular no Vila Nova Fabrício, de 34 anos, fez apenas dois jogos pelo time alagoano, ano passado. Por defender equipe da Série A, acredita que pode ter vantagem para assumir o gol do Tigre

O goleiro Fabrício foi apresentado, nesta quinta-feira (16), no Vila Nova. O provável camisa 1 do Tigre, representa figura de liderança no elenco. Com 34 anos, o atleta aposta na experiência para conquistar a vaga de titular no gol do time. “Não que eu leve vantagem. Mas por ter um tempo maior jogado e ter ter jogado outros campeonatos, a nível ...