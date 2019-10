Esporte Ex-Botafogo, Eduardo Barroca é novo técnico do Atlético-GO Treinador chega a Goiânia nesta segunda-feira (14) e deve assistir ao jogo contra a Ponte Preta, pela 29ª rodada, no Estádio Antônio Accioly, às 20 horas

O carioca Eduardo Barroca, de 37 anos, é o novo Atlético. O treinador chega ao clube com a missão de levar ao time ao acesso à Série A nas últimas dez rodadas da Série B do Brasileiro. O treinador comandou o Botafogo recentemente, na elite. Teve bom início de competição, mas o time caiu de produção e ele foi demitido após derrota no clássico com Fluminense (1 a 0...