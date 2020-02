Esporte Ex-Atlético-GO, Weslley assume função na base do clube Meia campeão pelo Dragão, Weslley será coordenador técnico das categorias de base do clube

Sinônimo de vencedor no Atlético, Weslley Sousa está de volta ao clube. Agora, numa nova função, mas ligada ao futebol e à gestão - é o novo coordenador técnico das categorias de base do Atlético. Ele foi convidado e, prontamente, aceitou a proposta do presidente do clube, Adson Batista. "Estou animado. É muito bom retornar ao Atlético. A base está evolui...