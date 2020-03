Esporte Ex-Atlético-GO volta a treinar e pode aparecer no clássico contra o Fla

Afastado há quase um mês, por causa de uma lesão muscular sofrida na coxa direita, em 19 de fevereiro, diante do Náutico, em duelo da Copa do Brasil, o atacante Pedro Raul, ex-Atlético-GO, voltou aos treinos do Botafogo, nesta quinta-feira (5), às véspera do clássico com o Flamengo, pela 2ª rodada da Taça Rio, sábado, às 18 horas, no Maracanã.Durante os trabalhos, que não puderam ser ...