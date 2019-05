Esporte Ex-atacante da seleção mexicana é detido sob acusação de abuxo sexual José de Jesús Arellano foi detido quando visitava sua família, na cidade de Monterrey. Ele foi acusado de ter abusado sexualmente da sobrinha, então com 16 anos

Ex-atacante da seleção mexicana de futebol, José de Jesús Arellano foi preso neste sábado (4) sob acusação de abuso sexual. O ex-atleta de 45 anos, que disputou três Copas do Mundo, foi detido quando visitava sua família, na cidade de Monterrey. "Efetuamos a ordem de prisão contra Jesús Arellano no bairro Cumbres Oro, no oeste de Monterrey. E o detido segue preso...