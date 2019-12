Esporte Everton vence Burnley em casa na estreia de Ancelotti; Arsenal e Chelsea tropeçam Em outros confrontos desta quinta, o Aston Villa (18.º) passou pelo Norwich (19.º) por 1 a 0, o Crystal Palace (oitavo) superou o West Ham (17.º) por 2 a 1 e o Sheffield United

O Everton fez bonito diante de seu novo técnico. Na estreia do italiano Carlo Ancelotti, que chegou para substituir o português Marco Silva, o time de Liverpool derrotou o Burnley em casa por 1 a 0 nesta quinta-feira, no chamado "Boxing Day", dia de feriado na Inglaterra e de rodada cheia na competição - a 19.ª, que é a última do primeiro turno. O atacante Calvert-Lew...