Esporte Everton tem lesão confirmada e vira desfalque no São Paulo para quinta-feira Meia-atacante sofreu a lesão ainda no primeiro tempo do confronto com o Avaí, no último sábado. Ele teve de ser substituído e foi filmado chorando no banco de reservas

O meia-atacante Everton sofreu uma lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa direita e será desfalque no São Paulo para a partida contra o Atlético-MG, na quinta-feira (13), às 20 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Brasileirão. O diagnóstico saiu nesta segunda-feira (10) e o jogador já está em tratamento. O tempo de recuperação pode l...