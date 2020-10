Esporte Everton empata com Liverpool e mantém liderança; Richarlison é expulso Clássico de Liverpool ainda teve um gol anulado aos 47 minutos do segundo tempo

O duelo entre Everton e Liverpool no Goodison Park, em Liverpool, terminou sem vencedor neste sábado (17). O jogo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Inglês, acabou com o placar marcando 2 a 2. O atacante brasileiro Richarlison foi expulso perto do final do jogo. Nos acréscimos, Henderson chegou a marcar um gol que poderia dar a vitória ao Liverpool, mas a revi...