Esporte Everton descarta “jogo fácil” na final contra o Peru O Peru superou dois candidatos ao título no caminho à decisão, ao eliminar Uruguai nas quartas de final, nos pênaltis, e o atual bicampeão Chile na semifinal

A seleção brasileira descarta a chance de ter um jogo fácil com o Peru na final da Copa América, mesmo depois de ter enfrentado o adversário na fase de grupos e aplicado a maior goleada da competição: 5 a 0. Os jogadores avaliam se tratar de uma partida com condições diferentes e com o rival apresentando um futebol melhor após ter superado favoritos. O Peru superou dois ...