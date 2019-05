Esporte Evento em Interlagos em memória aos 25 anos sem Senna atrai 15 mil pessoas O evento teve diversas atrações, variando desde recreações infantis até uma corrida de kart de duas horas

O Autódromo de Interlagos recebeu nesta quarta-feira o Senna Day Festival, evento promovido pelo Instituto Ayrton Senna para homenagear o piloto, que morreu há exatos 25 anos, no dia 1º de maio de 1994, em Imola, no GP de San Marino. Segundo a organização, cerca de 15 mil pessoas compareceram à celebração ao legado do tricampeão mundial de Fórmula 1, que ainda movimenta u...