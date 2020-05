Esporte Evander Holyfield confirma negociações para terceira luta com Mike Tyson The Real Deal informou que o duelo deverá ser uma exibição de três ou quatro rounds, mas não descarta a possibilidade de um combate verdadeiro com o Iron Man

Evander Holyfield revelou, neste sábado, que está em negociação para uma terceira luta com Mike Tyson. Segundo The Real Deal, a ideia é ter um duelo de três ou quatro rounds, mas não descarta que as conversas tornem o compromisso mais sério. “Meu pessoal está conversando com o dele. Se sair acordo, acho legal. Eu estava fazendo uma coisa e Mike, outra. Acho que po...