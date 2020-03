Atualizada às 10h34

A próxima edição da Eurocopa e da Copa América serão disputada apenas em 2021. Nesta terça-feira, antes mesmo de um anúncio formal da Uefa, a Federação Norueguesa de Futebol anunciou o adiamento em um ano do torneio europeu de seleções, em função da pandemia de coronavírus e a Conmebol, entidade que organiza o futebol sul-americano, também definiu pela suspensão de seu torneio para o ano que vem.

A Eurocopa agora ocorrerá de 11 de junho e a 11 de julho de 2020. Essa foi a proposta apresentada pela Uefa na reunião de emergência realizada através de um teleconferência com suas 55 federações nacionais e que precisa do aval do seu comitê executivo.

Anteriormente, a Eurocopa estava programada para começar em 12 de junho, sendo disputada em 12 países diferentes pela primeira vez na sua história. E o adiamento se tornou a opção preferida pela Uefa desde a Semana passada, especial por liberar várias semanas para que seja possível completar as competições nacionais de clubes, além da Liga dos Campeões e da Liga Europa, paralisadas por causa do coronavírus.

Quanto a Copa América, a informação do adiamento do torneio é do repórter Martín Fernandez, do globoesporte.com. A tendência é que a Conmebol confirme a alteração a qualquer momento e com a decisão, a Copa Libertadores deste ano, paralisada em razão do coronavírus, ganha novas datas para ser realizadas, após a pandemia acabar.