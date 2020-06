Esporte Eufórica, torcida do Liverpool ignora até pedido de Klopp e festeja taça nas ruas Famílias inteiras foram até o Anfield Road para celebrar o título do Campeonato Inglês. Por volta de meia-noite (horário local), o clube apagou as luzes do estádio, mas torcedores continuaram fazendo festa

Depois de 30 anos de jejum no Campeonato Inglês, o Liverpool conseguiu nesta quinta-feira o título nacional. Assim que a conquista foi confirmada com a vitória do Chelsea sobre o Manchester City, o técnico alemão Jurgen Klopp pediu aos torcedores que respeitassem o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. "Fiquem em casa ou apenas na porta (de s...