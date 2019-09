Esporte EUA vencem Polônia e terminam em 7º lugar no Mundial, pior campanha na história O pior desempenho do time norte-americano até aqui havia sido a sexta colocação no Mundial de 2002

Dona do maior número de títulos em Mundiais e Olimpíadas, a seleção dos Estados Unidos se despediu do Mundial de Basquete, na China, com uma vitória que teve gosto de derrota. Depois da eliminação nas quartas de final para a França e do revés para a Sérvia no jogo seguinte, os norte-americanos venceram a Polônia neste sábado por 87 a 74 e ficaram com o sétimo lugar n...