Esporte EUA vencem anfitriã França, algoz do Brasil, e vão à semi no Mundial Feminino É a oitava vez, em oito edições, que o time norte-americano fica pelo menos entre as quatro primeiras seleções do torneio

Os Estados Unidos derrotaram a França por 2 a 1, nesta sexta-feira, no Parque dos Príncipes, em Paris, e garantiram vaga na semifinal do Mundial Feminino. Anfitriãs, as francesas haviam eliminado a seleção brasileira nas oitavas de final por 2 a 1, na prorrogação. É a oitava vez, em oito edições, que o time norte-americano fica pelo menos entre as quatro primeiras s...