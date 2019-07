Esporte EUA vencem a Holanda por 2 a 0 e faturam Copa do Mundo Feminina Essa é a quarta conquista norte-americana na competição

Os Estados Unidos confirmaram o favoritismo neste domingo (07) e derrotaram a Holanda por 2 a 0, em Lyon, no Mundial Feminino da França. O resultado garantiu à equipe norte-americana o inédito tetracampeonato na competição. Os dois gols do título saíram no segundo tempo. Rapinoe, de pênalti, após intervenção do árbitro de vídeo (VAR), e L...