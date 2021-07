Esporte EUA goleia Nova Zelândia e encaminha classificação no futebol feminino das Olimpíadas O time dos Estados Unidos precisa apenas de um empate no próximo jogo contra a Austrália para avançar nas Olimpíadas de Tóquio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos enfrentou a Nova Zelândia neste sábado de manhã (horário de Brasília) pelo Grupo G das Olimpíadas de Tóquio 2020 e saiu com uma vitória por 6 a 1. Com quatro gols anulados no primeiro tempo, o time teve dificuldade para aplicar uma goleada logo de início, como era esperado. As norte-americanas tivera...