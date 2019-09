Esporte EUA arrasam Japão com vitória por 53 pontos de vantagem; Grécia vence e avança Equipe norte-americana terá companhia de Brasil e Grécia, além dos checos, na próxima etapa da competição

A seleção dos Estados Unidos terminou de forma arrasadora a primeira fase do Mundial de Basquete Masculino, que está sendo realizado na China. Nesta quinta-feira, em Xangai, pelo Grupo E, o time norte-americano, formado por jogadores que atuam na NBA, não tomaram conhecimento do Japão e venceram por 98 a 45, com um diferença maior (53 pontos) que a pontuação feita pelos a...