Esporte ‘Eu não esperava uma goleada’, diz Wagner Lopes após estreia pelo Vila Nova Treinador elogiou o comportamento dos jogadores que conseguiram, principalmente no 2º tempo, executar as ideias de jogo que foram treinadas durante a semana

O técnico Wagner Lopes disse que uma vitória por 1 a 0 já seria o suficiente para deixá-lo satisfeito. O Vila Nova, porém, venceu o Iporá com uma goleada de 5 a 0, surpreendendo até o treinador colorado, que fez sua estreia pela equipe vilanovense. Com o resultado, o Tigre volta a liderar o Grupo B do Campeonato Goiano. “O resultado não espelha o que realment...