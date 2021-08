Esporte ‘Eu esperava a derrota’, diz presidente do Atlético-GO após empate Atlético-GO ficou no 1 a 1 com a Chapecoense, em jogo que o time catarinense anulou os principais pontos fortes do Dragão

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, disse que esperava uma derrota para a Chapecoense, após ver a atuação do Dragão contra o time catarinense no empate por 1 a 1, no Accioly. Assim como o técnico Eduardo Barroca, o dirigente reconheceu que o comportamento da equipe goiana não foi suficiente para vencer. Leia mais: técnico do Atlético valoriza poder de reaç...