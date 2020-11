Esporte Etapa de Goiânia pode apontar candidatos ao título da Stock Car Líder, Thiago Camilo vê Ricardo Zonta na vice-liderança e Rubens Barrichello na 3ª posição. Por fora, o atual tricampeão, Daniel Serra, quer se aproximar da luta pelo título

As nove etapas da Stock Car realizadas em 2020 fizeram com que a competição chegasse em sua reta final com muito equilíbrio e a disputa aberta pelo título. Local da primeira prova do ano, Goiânia volta a receber a categoria neste fim de semana com duas etapas e três corridas que sinalizarão quais serão os pilotos que chegarão à Super Final, em Interlagos, São Paulo, com ...