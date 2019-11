Esporte Etapa de Goiânia encaminha decisão do título do ano

A penúltima etapa da Stock Car será realizada amanhã, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. A prova contará com duas corridas principais. Ao final, serão conhecidos os finalistas para disputa do título da competição, que farão a última etapa, em 15 de dezembro, na pista de Interlagos. Com 114 pontos em disputa – 54 em Goiânia e 60 em Interlagos. Oito pilotos têm ch...