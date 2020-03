Esporte Etapa de Goiânia da Turismo Nacional é confirmada Categoria multimarca será disputada com portões fechadas e está agendada para início de abril

A organização do Campeonato Brasileiro de Turismo Nacional, categoria de automobilismo, confirmou que a 1ª etapa da temporada de 2020 será realizada em Goiânia, entre os dias 3 e 5 de abril. No entanto, o evento será com portões fechados. A abertura da competição que reúne aproximadamente 80 carros de 1600cc, de várias marcas, será no Autódromo de Goiânia. A dete...