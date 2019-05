Esporte Etapa de Goiânia da Stock Car tem reviravolta e vencedor bem acostumado Ricardo Zonta herda vitória após punição de Thiago Camilo e Barrichello volta a ganhar em Goiânia. Categoria volta à capital em novembro

Assim como duas semanas atrás, na pista do Velo Città, em Mogi Guaçu (SP), a passagem da Stock Car por Goiânia não foi concluída com as bandeiradas finais e as festas no pódio. Na noite deste domingo (19), a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) divulgou a informação de que Thiago Camilo, vencedor da corrida 1, queimou a largada da prova. O piloto paulista, que h...