Esporte Etapa de Goiânia da Stock Car tem resultados alterados após 16 punições da CBA Punições foram de perda de tempo e alteraram o pódio da corrida dois, mudando também a classificação do campeonato após a primeira etapa

Já na segunda-feira (26), horas depois da conclusão da 1ª etapa da Stock Car, que teve duas corridas disputadas em Goiânia no domingo (25), a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) divulgou 16 punições que alteraram os resultados das duas provas e a classificação do campeonato após o primeiro final de semana de corridas. As punições foram de perda de tempos e...