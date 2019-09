Esporte Estudo mostra que clubes do Brasil podem aumentar receitas com seus torcedores A Chapecoense é quem teve a média maior em 2019, com mais de R$ 29 por torcedor

Os clubes brasileiros têm "enorme potencial" para alavancar as receitas com seus torcedores. É o que aponta o estudo da Sports Value, que criou um índice de gasto médio por cada fanático com seu respectivo time em 2018. A Chapecoense é quem teve a média maior, com mais de R$ 29 por torcedor. Entre os clubes que apresentam maior torcida, o Palmeiras é o que conseguiu o...