Esporte Estrela da NBA participa de festa clandestina na Vila Olímpica, e atleta espanhola pede desculpas Cristina Ouviña, atleta da seleção de basquete da Espanha, publicou imagens em uma rede social e apagou após a reação da web com o conteúdo

Um dos astros da NBA, a principal liga de basquete do planeta, o esloveno Luka Doncic foi registrado sem máscara numa reunião animada com colegas de time e algumas atletas da seleção espanhola na Vila Olímpica. Sem camisa, eles jogavam cartas, fumavam e bebiam vodka. Doncic, do Dallas Mavericks, ainda não se manifestou sobre o tema. A delegação eslovena também não. ...