Esporte Estreia de Pia na seleção feminina será em torneio amistoso no fim do mês em SP

Contratada há cerca de 15 dias, a treinadora sueca Pia Sundhage já tem data definida para fazer a sua estreia na seleção brasileira feminina de futebol. A CBF confirmou nesta quinta-feira a disputa de um torneio amistoso com outros três países, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e o primeiro jogo será contra a Argentina, no próximo dia 29, uma quinta-feira, às 21h30, e...