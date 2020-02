Esporte Estreia de Mike pelo Goiás deve acontecer contra o seu ex-time Com contrato até o fim de 2020, atacante reencontra o Atlético-GO, equipe que defendeu, com destaque, no ano passado

O clássico de domingo (16) deve marcar a estreia de Mike com a camisa do Goiás. O atacante de 26 anos foi anunciado pelo time esmeraldino no dia 31 de janeiro - no mesmo dia, foi regularizado ao ter o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. A apresentação do atleta aconteceu na tarde desta quinta (13). "Tenho trabalhado bastante desde que chegue...