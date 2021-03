Esporte Estreia da Jataiense no Campeonato Goiano muda de Jataí para Goiânia Federação argumenta que faltam laudos para o Estádio Arapucão, em Jataí, mas decreto do prefeito de Jataí também suspende funcionamento de atividades não essenciais e circulação de pessoas e veículos

Estreia da Jataiense como mandante no Campeonato Goiano, a partida contra o Grêmio Anápolis foi alterada, nesta terça-feira (2), para o Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A justicativa da Federação Goiana de Futebol (FGF) é que faltam laudos para o Arapucão. Há um decreto do prefeito Humberto Machado que suspende funcionamento de atividades não essenciais e até mesmo circulação de pessoas e veículos até o dia 9 como medida de contenção da Covid-19. A cidade está com 100% de o...