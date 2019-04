Esporte Estreante, Claudinei Oliveira justifica trocas no Goiás Treinador promoveu três alterações em relação à final do Campeonato Goiano

Contestado após acerto com o Goiás, Claudinei Oliveira fez mudanças pontuais no Goiás, neste domingo (28). Saíram Sidão (goleiro), Rafael Vaz (zagueiro) e Júnior Brandão (atacante). Tadeu, o substituto de Sidão, defendeu pênalti. David Duarte jogava bem até ser substituído por Rafael Vaz, que fez gol de falta no fim do jogo. “Conversei com o Rafael Vaz. Disse para aproveitar o chute ...