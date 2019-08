Esporte Estreante Carolina Santiago bate recorde e conquista ouro em Lima Nadadora pernambucana surpreende na primeira competição fora do Brasil

Hoje (28) é dia de folga para a nadadora Carolina Santiago. Mas amanhã (29) ela volta com tudo para nadar os 400metros e os 50m livre. Na sexta-feira(30), Carol fecha os Jogos de Lima com os 100m livre. Mas o ciclo de competições continua com foco no Mundial de Londres, que começa no dia 9 de setembro. “Vai ser uma maratona. A gente já vai direto daqui para a Ingl...