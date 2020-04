Esporte Estratégia pode ampliar receita com bilheteria no Vila Nova O Tigre conseguiu receita líquida total de apenas R$ 60.929,00 em quatro jogos como mandante em 2020

O Vila Nova adotou estratégia de antecipar receita de bilheteria para ajudar a amenizar os efeitos da crise causa pela paralisação do Campeonato Goiano devido ao avanço da pandemia do coronavírus. Com esse mecanismo, o clube espera contar com a colaboração dos torcedores para ver aumento de receita com seus jogos. Desde o início da temporada, o Vila Nova fez apenas...