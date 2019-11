Esporte 'Estou tentando fazer o meu melhor pelo Vila Nova', diz Itamar Schülle Treinador colorado ainda não venceu no comando do Tigre na Série B do Campeonato Brasileiro

Após duas temporadas vitoriosas no Cuiabá, o técnico Itamar Schulle aceitou o desafio de assumir o Vila Nova. Diferente do ex-clube dele, o Vila vive mais uma crise interna, tem problemas financeiros e administrativos, está passando por um processo de eleições internas e está bem próximo do rebaixamento à Série C. Mas o treinador diz que, na vida, não são só "as...