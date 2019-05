Esporte 'Estou completamente apto no aspecto físico', afirma são-paulino Hernanes O volante explicou que os problemas físicos sofridos no início do ano foram decorrentes da falta de tempo para treinar na pré-temporada

Após sofrer com problemas físicos no começo da temporada no São Paulo, o volante Hernanes garantiu que está "completamente apto" para jogar os 90 minutos de uma partida. De acordo com o jogador, ele só está na reserva por escolha do técnico Cuca, e não por questões físicas. "Quero estar sempre em campo desde o início. Esse começo está sendo assim, mas estou compl...