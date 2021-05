Esporte ‘Estamos nos entrosando cada vez mais’, diz atacante do Vila Nova Elenco colorado passou por mudanças nas últimas semanas e ainda recebe reforços para a sequência da temporada

Em meio a chegada de reforços e mudanças na formação titular, o Vila Nova segue em processo de entrosamento. O próximo compromisso para o time colorado para aperfeiçoar taticamente e com ideias de jogo será nesta terça-feira (1º de junho), no OBA, contra o Bahia, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Contra o Botafogo-RJ, na estreia da Série B 2021...